230 vacatures bij CNH in Zedelgem

CNH moet steeds meer produceren omdat de vraag naar hun machines stijgt. Het voorbije jaar werden al 130 vacatures ingevuld en voor eind dit jaar zullen 80 nieuwe contracten ook afgesloten worden. Maar dat is onvoldoende om het stijgende werkvolume aan te kunnen. Daarom zoekt CNH dringend 230 nieuwe medewerkers in Zedelgem.

Het merendeel van die vacatures is bestemd voor een 200-tal arbeiders, zoals lassers, monteurs en vorkliftbestuurders. Ook worden 30 werknemers gezocht met een technische bachelor of ingenieursdiploma. En zeker bij die laatste is er een probleem, zegt Plant Director Luigi Neirynck van CNH: "Technisch geschoolde mensen zijn niet zo makkelijk te vinden op de markt. Vandaar dat we deze campagne lanceren. Eigenlijk zijn wij het hele jaar door op zoek naar nieuwe mensen."

Interesse in een job bij CNH, dan kan je het bedrijf mailen jobs.zedelgem@cnhind.com. Ook de afdeling in Antwerpen zoekt een pak nieuwe medewerkers.