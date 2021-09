Vlaamse regering pompt 300 miljoen in verkeersknoop Mechelen-Noord

De Vlaamse regering reserveert maar liefst 300 miljoen euro om de verkeersknoop in Mechelen-Noord, het zogenoemde Battelcomplex, te ontwarren. De bedoeling is de E19, de R6, de N16 en het bedrijventerrein beter met elkaar te verbinden. "Daar wordt al 30 jaar over gepraat, want nu loopt het verkeer er heel moeizaam", zegt Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en titelvoerend burgemeester in Mechelen.