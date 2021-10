Maasmechelen belooft in klimaatplan 40.000 extra bomen: "Voor elke inwoner 1 boom" 

Maasmechelen heeft al heel wat natuur op zijn grondgebied, denk maar aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Een groot stuk van dat Limburgse nationaal park ligt in Maasmechelen. Maar er gaan nog heel wat bomen bijkomen, zegt schepen van Milieu Mustafa Uzun (CD&V): "Tot 2030 gaan we kijken waar de bomen geplant kunnen worden, 40.000 in totaal, één boom per inwoner."