6 jaar cel voor man die valse bommelding deed waardoor 22.000 kinderen en jongeren geëvacueerd werden

Op 8 mei 2019 plakte de dertiger uit Diepenbeek een brief tegen de deur van het politiecommissariaat in Westerlo. Daarin dreigde hij dat er een bom zou ontploffen in een school in Westerlo, Aarschot of Diest. Uit voorzorg werden alle scholen in die gemeenten ontruimd. Alles samen ging het om 22.000 kinderen en jongeren. Alle schoolgebouwen werden doorzocht, maar er werd niks gevonden.

De dader werd uiteindelijk opgespoord dankzij camerabeelden en tips. Nadat hij de brief had achtergelaten, heeft hij ook nog een auto in brand gestoken in de buurt van het politiecommissariaat. Voor al die feiten werd hij vandaag veroordeeld tot 6 jaar cel. Volgens het parket bleek uit zoekopdrachten op het internet dat hij een kind had willen ontvoeren, maar daarvoor werd hij vrijgesproken.