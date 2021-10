70 jaar geleden stierf Henrietta Lacks: een arme, zwarte vrouw die onbewust voor vele doorbraken in geneeskunde zorgde 

Wetenschappers probeerden in de eerste helft van de vorige eeuw dan ook al tientallen jaren menselijke cellen te laten groeien in hun onderzoekscentra, maar zonder succes. De cellen deelden zich een paar keer en stierven dan al na enkele dagen, voor er enig diepgaand onderzoek op kon worden gedaan.

Daar kwam verandering in toen begin 1951 een 31-jarige Afro-Afrikaanse moeder van 5 kinderen opgenomen werd in het Johns Hopkins Hospital in Baltimore, het enige ziekenhuis in de streek dat in die tijd zwarte Amerikanen behandelde.

Henrietta Lacks, de vrouw in kwestie, werd ge­di­ag­nos­ti­ceerd met baarmoederhalskanker en op 8 februari 1951 werd er een biopsie genomen van haar kanker, zonder haar toestemming en zelfs zonder dat ze het wist. Dat was in die tijd gebruikelijk, zeker bij arme, zwarte patiënten, en ook volkomen wettelijk.

De weggenomen kankercellen werden bezorgd aan dokter George Otto Gey, het hoofd van het weefselcultuurlaboratorium, voor een klinische evaluatie en onderzoek en een laboratoriumassistente maakte er een kweek van. Tot hun grote verbazing stelden de onderzoekers vast dat de cellen krachtig bleven doorgroeien en zowat elke 20 tot 24 uur verdubbelden in aantal.

Kort voordat Henrietta Lacks op 4 oktober stierf, begon Gey de cellen op te kweken en hij verkreeg zo de eerste 'onsterfelijke' menselijke cellijn die met succes in vitro gekweekt kon worden. Dat bleek een zeer belangrijke doorbraak te zijn die van zeer groot belang was voor medisch en ander onderzoek.

Zoals de gewoonte was in het laboratorium, werd de celkweek genoemd naar de eerste twee letters van de voor- en achternaam van de patiënt, vandaar HeLa-cellen. Oorspronkelijk werd ten onrechte gedacht dat de cellijn genoemd was naar een 'Helen Lane' of een 'Helen Larson', maar in 1970 werd bekendgemaakt dat ze genoemd was naar Henrietta Lacks, als een eerbetoon niet aan Lacks, maar aan dokter Gey die dat jaar gestorven was aan alvleesklierkanker.