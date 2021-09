Aarsele herdenkt vliegtuigramp van 50 jaar geleden

Ook al kon niemand meer gered worden, toch stroomden de hulpdiensten massaal toe. De 5 brandweerkorpsen hadden het niet makkelijk om de kerosinebranden te blussen. Etienne Arickx (77 jaar) was in die tijd een van de brandweermannen die te hulp schoten. "In het begin was de ravage me niet helemaal duidelijk. Als brandweerman heb je eerst alleen maar oog voor het vuur om dat geblust te krijgen. Hoe erg de situatie was, wisten we toen nog niet. We hoorden pas later hoeveel slachtoffers er gevallen waren."

De beelden die Etienne toen zag, staan nog altijd op zijn netvlies gebrand. "We zagen vreselijke dingen. Delen van mensen. Armen, benen, rompen. Ik had toen nog nooit gevlogen en heb het later ook nooit meer gedaan", getuigde hij in Start Je Dag: