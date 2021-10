Arbeider komt om na werkongeval op site Arcelor Mittal in Gent

Het slachtoffer was op het moment van de feiten bezig met onderhoudswerken aan een transportband. Eén van de rollen van die band is tijdens het onderhoud losgeschoten tegen het hoofd van de man. Hoe dat exact is kunnen gebeuren, wordt momenteel nog onderzocht. Het arbeidsauditoraat is bezig met de verhoren en stelt morgen mogelijks nog een technische deskundige aan om de werkband te onderzoeken.