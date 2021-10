Rotonde in Kluisbergen krijgt kunstwerk van wereldvermaarde kunstenaar Michaël Borremans 

Het was Michaël Borremans zelf die met het voorstel kwam om een kunstwerk te maken voor de nieuwe rotonde in Kluisbergen. Het plan was om sowieso een kunstwerk te hangen aan het nieuwe rondpunt. De gemeente deed een oproep naar de bewoners en kunstenaars: zij konden een voorstel voor een kunstwerk indienen. Er waren ongeveer 80 inzendingen, waaronder eentje van kunstenaar Michaël Borremans.



"Hij heeft ons eerst gecontacteerd naar aanleiding van de oproep en zijn interesse duidelijk gemaakt", zegt schepen van Cultuur, Lode Dekimpe (Gemeentebelangen) trots. "Het was wel heel ambitieus van Kluisbergen om een kunstwerk door zo'n grote meester te laten maken, maar zijn kunstwerk past eigenlijk perfect in het plaatje. Borremans is afkomstig uit Geraardsbergen en ook zijn atelier ligt in de Vlaamse Ardennen. De nieuwe rotonde staat symbool als ingangspoort naar de Vlaamse Ardennen."