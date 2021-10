Cédric Mortier uit Nevele is de beste beenhouwer van België!

Cédric vormt de 5de generatie van de familie Mortier die Nevele en omstreken van fijne vleeswaren voorziet. In 2011 nam hij de zaak over van zijn vader Hendrik en zijn moeder Veronique. Vorig jaar nog verhuisde hij naar een gloednieuw pand in de Camille Van der Cruyssenstraat in Nevele.