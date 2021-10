De beroemde 'kuil' in Zonhoven blijft op de veldritkalender staan: Flanders Classics wordt nieuwe organisator

Het was even schrikken enkele weken geleden voor de gemeente Zonhoven: toen werd duidelijk dat Golazo afhaakte voor de organisatie van de veldrit. Ze moesten dus snel op zoek naar een andere organisator, en dat is dus Flanders Classics geworden. Schepen van sport Bram De Raeve (Open VLD): "Het blijft dezelfde datum en het blijft een manche in de wereldbeker. Het is kort dag, maar het is nu dus aan de organisatoren van Flanders Classics om op korte termijn alles op poten te zetten. We hebben daar alle vertrouwen in, want ze hebben in Leuven een mooi WK afgeleverd."

De veldrit in Zonhoven is altijd een spectaculaire wedstrijd, beroemd en berucht van vanwege de zandkuil daar. De wedstrijd heeft dit jaar plaats op 24 oktober.