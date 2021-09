"De knaldrang is groot": studenten schuiven aan voor Student Kick-Off in Gent

Jelle Cleymans en Jonas Van Geel zijn één van de headliners van Student Kick-Off. Cleymans heeft toch minder last om zich terug aan te passen, dat vertelde hij deze ochtend aan Radio 2: "Het is ergens raar dat ik het zo snel weer gewoon ben geworden. In augustus had ik mijn eerste staand concert en de eerste minuten deed dat echt raar, maar bij het tweede nummer was ik het al volledig vergeten. Staks staan er allemaal jongeren voor mij en ik hoop dat ze die knaldrang gaan laten knallen, want die is echt groot."