De Mont Blanc is 1 meter minder hoog dan in 2017: is de hoogste berg van West-Europa echt gekrompen?

Bovenaan de Mont Blanc ligt uiteraard eeuwige sneeuw. En onder die sneeuw- en ijslaag ligt de rotstop. De laag sneeuw en ijs is ongeveer 15 meter dik. In de zomer is de laag trouwens iets dikker dan in de winter omdat de wind in de winter krachtiger is, wat de sneeuw en het ijs doet wegwaaien.

Zoals gezegd, toen des Garets en Borel de top bereikten waren de omstandigheden ideaal. En dus konden beide wetenschappers heel precies de dikte van de sneeuwlaag meten; van de officiële top tot aan de rotstop.