300 personeelsleden en de burgemeester van Beringen verhuizen naar nieuw stadhuis 

Ruim 300 personeelsleden van de stad Beringen zijn aan het verhuizen naar het nieuwe stadhuis. Op 9 oktober wordt het nieuwe stadhuis officieel geopend, het is ondergebracht in het voormalige college in het centrum van de stad. Burgemeester Thomas Vints (CD&V) verhuist mee en heeft in een laatste doos een paar spullen gestopt die hij absoluut wil meenemen.