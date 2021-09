Deense kunstenaar levert leeg kunstwerk en houdt het geld: "Dit is geen diefstal"

In het Kunsten Museum van Moderne Kunst in Aalborg loopt sinds enkele dagen de tentoonstelling "Work it out". Wat is werk, waarom werken wij? Zijn er grenzen aan ons werkleven? Op welke manier kunnen we in de toekomst een meer duurzame manier van werken creëren voor het individu en de maatschappij? En hoe kan kunst ons nieuwe inzichten geven over nieuwe manieren van werken? Het museum vroeg aan verschillende kunstenaars om hun visie weer te geven in enkele werken.

Een van hen was Jens Haaning (56), een conceptueel artiest uit Denemarken. In zijn werk legt hij de nadruk op macht en ongelijkheid. Het museum gaf Haaning de opdracht om twee van zijn vorige werken opnieuw te maken. "An average Danish annual income" ("Een gemiddeld Deens jaarinkomen, red) uit 2007 bestond uit geldbriefjes die Haaning op een canvas geplakt had. Met Deense kronen (want Denemarken gebruikt de euro niet) beeldde de artiest het gemiddelde jaarinkomen in Denemarken uit, zoals de titel zegt. In 2011 maakte Haaning een gelijkaardig werk, over het Oostenrijkse jaarinkomen, dit keer met euro's.