Woonzorgcentrum in Schaarbeek is enige in Brussel met vaccinatiegraad van 100 procent: "We hebben het gehaald"

In Brusselse woonzorgcentra is slechts 67 procent van alle medewerkers volledig gevaccineerd tegen het corona, in Vlaanderen is dat bijna 93 procent. Dat blijkt uit cijfers over de vaccinatiegraad van het persooneel in de Belgische ziekenhuizen en woonzorgcentra, die gisteren voor het eerst openbaar gemaakt zijn.

Brussel hinkt dus achterop, maar dat is buiten het woonzorgcentrum Masui in Schaarbeek gerekend. Daar heeft elke medewerker een coronaprik gekregen. Een unicum in Brussel. De laatste zorg- en verpleegkundigen beslisten vorige week vrijdag nog om er alsnog voor te gaan.