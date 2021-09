Morgenochtend grote verkeersproblemen verwacht in Brussel door manifestatie van Uber- en andere zelfstandige chauffeurs

In ons land is "Uber pop" sinds 2015 verboden na een uitspraak van een Brusselse rechtbank. In Vlaanderen is er intussen wel een taxidecreet dat aan Uber enige vrijheid laat via de "verhuur van voertuigen met een chauffeur" – het zogenoemde "Uber X". Vaak gaat het dan om vervoer met redelijk luxueuze auto’s.

Na 2015 legde de Brusselse overheid nog extra beperkingen op, zelfs aan "Uber X". Zij mogen geen snelle opdrachten aannemen via de smartphone. Dat laatste is de regel bij "Uber pop" en de praktijk vindt bij grotere taxibedrijven nu ook ingang.

Hierop volgden twee grote demonstraties in maart en mei 2020, waarna minister-president Vervoort beloofde om snel werk te maken van een nieuw taxidecreet. Na anderhalf jaar is er echter nog steeds geen besluit. Daarom gaan de chauffeurs morgen weer protesteren.