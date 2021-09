Parket opent onderzoek na het overlijden van een 13-jarig meisje in Vilvoorde 

"We hebben samen met de lokale politie gisteren via de media vernomen dat een jong meisje overleden is in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden op een school in Vilvoorde", zegt parketwoordvoerster Carol Vercarre. Tijdens de LO-les maandag voelde het meisje van 13 zich niet goed en toen ze zich wilde gaan opfrissen in de toiletten, stuikte ze in elkaar. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar later die dag is ze in het ziekenhuis overleden.