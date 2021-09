Drukste ochtendspits sinds begin van coronacrisis, in maart vorig jaar

Tot slot is er nog een andere verklaring voor de files: wegenwerken. Als bijna nooit tevoren timmert de Vlaamse overheid aan de snel- en gewestwegen, en gezien hun staat is dat ook hoog nodig. Pendelaars op de E314 tussen Aarschot en Leuven kunnen daarvan meespreken, daar wordt nog tot oktober een spitsstrook gebouwd. Op de E17 in Gentbrugge wordt de laatste fase van de renovatie van het beruchte brokkelviaduct ingezet. En op de E403 bij Ardooie is er hinder door de renovatie van een andere brug. Zo zullen er in de volgende jaren nog tientallen volgen want veel van onze snelwegbruggen zijn gebouwd in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw en zijn dringend aan herstelling toe.