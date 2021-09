Staking Logistics Nijvel voorbij, problemen voor Carrefour nog niet

Met de staking protesteerde het personeel tegen de sluiting van het distributiecentrum in Nijvel. 549 werknemers dreigen daarbij hun job te verliezen. Ook de werknemers van transportfirma SuperTransport, een dochterbedrijf van Jost Group, voerden actie tegen de sluiting van de vestiging in Nijvel. SuperTransport brengt de producten van de magazijnen naar de winkels. Daardoor had Carrefour in het hele land te kampen met bevoorradingsproblemen en lege rekken in de winkels.