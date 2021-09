Energieprijzen stijgen (fel) en dus zal je gas- en electriciteitsfactuur de hoogte inschieten: is daar iets aan te doen?

Zoals te zien is op de grafiek is het niet de eerste keer dat een gezin gemiddeld meer dan 1.000 euro betaalt voor elektriciteit. Maar het is wel de eerste keer dat de energiekostprijs zo hoog is.

De energiefactuur bestaat uit drie grote delen: de energiekosten zelf (40 procent voor elektriciteit en 61 procent voor aardgas), de nettarieven (37 procent voor elektriciteit en 19 procent voor aardgas) en enkele heffingen (19 procent voor elektriciteit en 20 procent voor aardgas). Het is nu in de eerste plaats de energiekostprijs die stijgt, dus de prijsstijgingen die we nu zien, hebben enkel invloed op dat luikje van je factuur.