Extra politietoezicht aan stelplaatsen van De Lijn, volgens de vakbond liegt directie over camerabeelden

De christelijke vakbond is niet te spreken over de uitspraken van de directie van De Lijn over de camerabeelden. "De directie zegt dat die camera's aanwezig zijn en werken, ik kan aantonen dat dat niet het geval is", vertelt vakbondsman Geert Witterzeel. "Onze mensen kaarten dat al lang aan, maar dat wordt dan altijd van tafel geveegd. We hebben als vakbond vanochtend een staking kunnen voorkomen, onze chauffeurs beseffen dat de reizigers gisteren ook veel hinder ondervonden hebben. Maar we zullen dit zeker aankaarten op het overleg met de directie, volgende week."