Fietsster (49) in kritieke toestand na ongeval met vrachtwagen in Merksem

Het ongeval gebeurde op het kruispunt van de Groenendaallaan en de Ingenieur Menneslaan. De vrachtwagenchauffeur wilde daar rechts afslaan, maar had de fietsster niet gezien en reed haar aan. Het slachtoffer was aan het oversteken en kwam met haar been onder de vrachtwagen terecht.

"De vrouw liep daarbij levensbedreigende verwondingen op en werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis", vertelt Willem Migom van de politie op Radio 2 Antwerpen. "De vrachtwagenbestuurder was zelf in shock en wordt ook opgevangen in het ziekenhuis. We hebben zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken om te vermijden dat hij achter het stuur zou kruipen nog voor dat de shock is weggetrokken. Dat is een standaardprocedure bij zware verkeersongevallen."