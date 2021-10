Friturist uit Kuurne vraagt geduld van klanten na herseninfarct

Friturist Geert Santens kreeg kort na elkaar 2 herseninfarcten. Zijn hele linkerkant raakte helemaal verlamd, hij kon zowel zijn linkerarm als -been niet meer bewegen. Na 4 maanden revalideren, voelt hij zich opnieuw in staat om te werken. Alleen gaat het niet allemaal even vlot zoals vroeger. "Ik kan bijvoorbeeld wel stappen, maar niet meer lopen. Ook bepaalde handelingen lukken niet meer."

Omdat de bestellingen wat meer tijd in beslag kunnen nemen, vraagt hij wat geduld van zijn klanten. "Toch doet het deugd om opnieuw onder de mensen te zijn", zegt Geert.