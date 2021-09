Gent opent eerste natuurbegraafplaats waar ook lichamen in biologisch afbreekbare materialen kunnen begraven worden

De eerste natuurbegraafplaats voor ons land kwam er in 2018 in Zoersel. Nadien begon het "concept" langzaamaan bekender en geliefder te worden. De plek die vandaag in Drongen is geopend is de eerste in Vlaanderen waar lichamen op natuurlijke wijze kunnen begraven worden. Op andere natuurbegraafplaatsen in Vlaanderen worden assen uitgestrooid en urnen begraven. Dat kan ook in Drongen, maar nu kunnen lichamen er ook begraven worden zolang dat gebeurt in een lijkwade, kist of urne dat volledig kan afgebroken worden in de natuur.