Gezocht: jong bloed en frisse ideeën voor Vlaamse sportverenigingen

Het project “Jonge Leeuwen” nodigt jongeren tussen 16 en 25 jaar uit om met frisse ideeën te komen. Pieter Hoof, algemeen directeur van de Vlaamse Sportfederatie is op zoek naar "creatieve en innoverende ideeën over allerlei thema's, bijvoorbeeld het versterken van de band tussen leden en vrijwilligers, over ledenbinding, maar ook over initiatieven die een club kan nemen op het vlak van organisatie of administratie. Of iets sporttechnisch. Geen idee is te gek. Denk breed en durf je vast te bijten in je idee." Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, voegt daaraan toe: "En wie een idee aanreikt dat ook in andere sporten toegepast kan worden, heeft een streepje voor."