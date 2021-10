Provincie Vlaams-Brabant sluit samenwerkingsakkoord voor beheer Grote Getevallei

De Grote Getevallei is belangrijk in tijden van droogte, maar ook bij wateroverlast: “Voor ons is dit het grootste natuurreservaat van onze provincie en dat willen we klimaatbestendig maken” gaat Nevens verder. “Dit is een groenblauwe ader door onze provincie die als spons dient, en dus ook veel water kan absorberen. Dat is goed in tijden van droogte, maar ook in het kader van wateroverlast. Want het buffervermogen van die Getevallei is toegenomen.”