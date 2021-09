Bijna alle 65-plussers krijgen voor eind van het jaar hun derde prik, vaccinatiecentra misnoegd over "late communicatie"

Het vaccinatiecentrum Spoor Oost in Antwerpen blijft alvast voor langere tijd open, om die derde prik mogelijk te maken. Ook in Limburg wordt die oefening gemaakt. Maar heel wat andere vaccinatiecentra kunnen niet anders dan sluiten. Het vaccinatiecentrum op Flanders Expo (in Gent) bijvoorbeeld gaat volgende week maandag wel dicht, want het gebouw is daarna niet beschikbaar. Ook in Leuven moet het vaccinatiecentrum in de Brabanthal dicht, omdat er in de evenementenhal heel wat beurzen staan gepland de komende weken.