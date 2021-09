Leven bijna 3 procent duurder dan vorig jaar: inflatie op hoogste niveau sinds begin 2017

De inflatie geeft aan hoeveel duurder het leven is geworden en wordt berekend aan de hand van een vooraf bepaald boodschappenmandje waarin dagdagelijkse boodschappen zitten zoals voeding en benzine, maar ook minder frequente aankopen zoals een televisie of wasmachine. De prijzen van al die producten kunnen tijdens het jaar schommelen. En de inflatie geeft aan of je voor eenzelfde boodschappenmandje meer of minder moet betalen, en dus of het leven duurder wordt.