Meer dan helft vrijwilligers uit vaccinatiecentra Turnhout en Weelde willen zich blijven engageren na corona

Veel vrijwilligers willen zich blijven inzetten, vertelt Peeters. “We hebben een kleine 2.000 mensen die zich hebben aangemeld om te komen helpen als vrijwilliger in onze vaccinatiecentra. Daarvan hebben we er 1.000 kunnen inzetten. Die mensen hebben we allemaal bevraagd en bijna de helft geeft aan dat ze nog vrijwilligerswerk willen doen. Voor hen is het niet zo belangrijk of het in de zorg- of welzijnssector is, als ze zich maar kunnen engageren.”