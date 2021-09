Nieuwe James Bond-film in de zalen: "Een twijfelende Bond, sterke vrouwenrollen en perfect getimede actiescènes"

Na lang wachten is de nieuwe James Bond-film "No time to die" gisteren in première gegaan. De release van de film werd maar liefst drie keer uitgesteld wegens de coronapandemie, maar nu is het zover. Vanaf morgen kan iedereen de film gaan bekijken in de zalen. Onze filmman Lieven Van Gils zag hem gisteren al. "Het is een goede James Bond-film met veel klassieke elementen", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Daarnaast zien we ook een twijfelende James Bond en sterke vrouwenrollen."