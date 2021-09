Ex-minister van Buitenlandse Zaken Fumio Kishida in "pole position" om nieuwe premier van Japan te worden

Kishida is een voormalige bankier uit Hiroshima en was van 2012 tot 2017 minister van Buitenlandse Zaken. Hij zette in die functie zijn schouders onder de voorbereidingen voor een bezoek van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama aan Hiroshima, in 2016.

Tijdens een stemming in twee rondes haalde Fumio Kishida (64) het van drie andere kandidaten, onder wie twee vrouwen. Kishida haalde in de eerste stemronde slechts 1 stem meer dan de andere favoriet, huidig vaccinatieminister Taro Kono, maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. In de tweede rond versloeg Kishida Kono opnieuw.