"Golden" Kate schittert op filmpremière van James Bond: complimenten van Daniel Craig en eerbetoon aan prinses Diana  

"The Madam with the golden gown". Verschillende Britse dagbladen pakten op hun voorpagina vandaag uit met de outfit van Kate Middleton op de rode loper van "No time to die", de gloednieuwe Bondfilm die gisteren in première ging. De meningen waren unaniem lovend: de vrouw van prins William zag er schitterend uit in haar gouden kleed en cape, ontworpen door de Britse ontwerpster Jenny Packham.