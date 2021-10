Tom en Faber gebruiken koffiegruis van Halse cafés voor kweek van oesterzwammen

Tom Sellekaerts en Faber Walravens werken in het dagelijks leven in de marketing- en verzekeringssector, maar in hun vrije tijd bevinden ze zich in een kelder tussen de champignons. "Tom en ik houden allebei van de natuur en we wilden iets doen om de ecologische voetafdruk te verkleinen", vertelt Faber aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "Dan zijn we oesterzwammen op koffiegruis beginnen kweken en dan werkte goed."

"Sinds een tijdje gaan we iedere week met lege emmers langs bij cafés in Halle om hun koffiegruis van geschonken koffies op te halen. Dat koffiegruis steken we in herbruikbare zakken en daarop kweken we oesterzwammen. Het is een win-winsituatie", zegt Walravens. "De cafébazen zijn hun koffiegruis kwijt en wij kunnen er zwammen op kweken."

