Koning Filip bezoekt in Roeselare Agrotopia, de grootste dakserre van Europa

“We kweken hier heel wat verschillende slasoorten, zelfs kroppen die 3 verschillende soorten combineren. Tricolore slaatjes, zeg maar. Die zijn niet echt nieuw, maar ik vond het leuker om hierbij een woordje uitleg te geven aan de koning dan bij de groene of bruine krulsla”, vertelt An Decombel. Zij onderzoekt de kweek van bladgewassen bij Inagro. Haar collega Inne Pertry heeft het met de koning gehad over innovatieve glasgewassen die in de dakserres worden gekweekt. “De koning was zeer geïnteresseerd in wat ik had te vertellen over de manier van kweken.”