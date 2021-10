Leeuwentweeling geboren in Planckendael: "Uniek dat we zowel in Zoo Planckendael als in Zoo Antwerpen leeuwenwelpen hebben"

De welpjes in Antwerpen hebben al namen gekregen: Whisker, Winta en Waka. De welpen van Planckendael zullen een naam krijgen, van zodra hun geslacht bekend is. Daarvoor mag ook het publiek suggesties doen via sociale media. "De fans vinden dat altijd heel fijn, we krijgen altijd veel suggesties binnen. De namen moeten dit jaar beginnen met een W en in dit geval hebben ze liefst ook een link met India. Alleen daar leven nog Aziatische leeuwen in het wild in een reservaat."

In Antwerpen zijn de welpjes al te bezoeken, in Planckendael moeten liefhebbers nog even geduld hebben. "Ze blijven nog even in hun nestbox, dichtbij hun moeder. De dierenarts zal hen nog onderzoeken, ze moeten nog vaccinaties krijgen en een chip."

Dan pas zal ook duidelijk worden of het mannetjes- of vrouwtjesdieren zijn en zullen de namen pas gegeven worden.