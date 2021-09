Stoffelijk overschot gevonden in woning Diest: "Mensen mogen niet alleen sterven"

"Het is niet omdat corona bijna achter ons ligt dat we niet meer voor onze buren moeten zorgen", gaat De Dobbeleer verder. "Dit is een heel belangrijke oproep. Mensen mogen niet alleen sterven, dit zijn dingen die aan de oppervlakte moeten komen. We zijn ook gestart met een project "Zorgzame buurten" waarbij het de bedoeling is dat mensen samen in buurten gaan kijken wat ze nodig hebben en hoe de burenhulp kan georganiseerd worden. Met kleine acties en initiatieven kunnen we daar verder op inspelen. De problematiek van de vereenzaming is breed aanwezig in de samenleving en we moeten daar heel zorgvuldig mee aan de slag gaan."