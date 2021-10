Limburg hoopt na 30 jaar op terugkeer van de otter: "Hij eet alleen maar vis en schaaldieren"

In Kinrooi kan je momenteel naar een tentoonstelling over de terugkeer van de otter in Vlaanderen. De kans is groot dat het dier zich op korte termijn ook in Limburg zal vestigen. In 2012 werd al een otter gezien in Bocholt en sinds kort ook op meerdere plekken in Vlaanderen. "Dat is een teken dat de waterkwaliteit verbeterd is", vertelt Ruben Beerens van Regionaal Landschap Kempen en Maasland.