Limburgse eerstelijnszones zijn boos: "Vaccinatiecentra moeten langer openblijven en personeel heeft al andere job"

De eerstelijnszones organiseren de vaccinatiecentra in Limburg. Normaal gezien zouden die centra half oktober de deuren sluiten. Maar ze moeten nu langer openblijven omdat alle 65-plussers nog een 3de prik kunnen krijgen. Vooral de late communicatie daarover, zorgt voor problemen, zegt Kaat Ieven van eerstelijnszone Kemp en Duin: "Omdat de sluiting van de centra al lang was aangekondigd, hebben veel medewerkers al getekend hebben voor een nieuwe job na 15 oktober. Enkele locaties zijn ook al opgezegd, waardoor andere activiteiten gepland staan daar, dfus we moeten op zoek naar een andere locatie. Dus we willen de aandacht erop vestigen dat het niet zo gemakkelijk is om zo snel te schakelen."