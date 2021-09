Kind speelt met vuur: gezin uit Meulebeke ontsnapt nipt aan hevige brand

Het zoontje van twee lag al in zijn bed toen het plots begon te branden in één van de slaapkamers boven. De jongen riep naar zijn mama dat het brandde. Toen ze boven kwam, zag ze dat één van de slaapkamers al helemaal onder de rook zat. Ze nam haar drie kinderen meteen mee naar buiten en werd veilig en wel opgevangen bij de buren. De vader was op dat moment niet thuis.

Omdat de vrouw de deur van die brandende slaapkamer nog snel had dichtgetrokken, doofde het vuur wat uit door een gebrek aan zuurstof. De brandweer had het vuur dan ook snel onder controle. Het huis in de Pittemstraat is tijdelijk wel onbewoonbaar. Het gezin kan terecht in een woning voor crisisopvang.

Intussen is duidelijk dat een van de oudste kinderen met vuur aan het spelen was en zo de brand heeft doen ontstaan.