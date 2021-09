Nieuw groen stadspark in centrum  Kortrijk

De Kortrijkzanen mochten meedenken over het nieuwe stadspark langs de Groeningelaan, vlakbij het Groeningemonument. Ruim 200 inwoners stuurden hun wensen door. In de plaats van een parking komt er een heel nieuw, groen stadspark.

Voor de aanleg van het park wordt het beton van het parkeerterrein helemaal weggehaald. "In het kader van de strijd tegen de opwarming van de aarde moeten we zoveel mogelijk afkoeling voorzien in de stad", zegt schepen Bert Herreweyn. "Beton houdt de warmte vast, dus dat gaat weg. Door te ontharden kan het water ook rechtstreeks de bodem indringen, zo verminderen we eventuele problemen van wateroverlast."

Het nieuwe stadspark zou in 2023 klaar moeten zijn.