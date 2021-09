Nooit uitgebracht album "Toy" van David Bowie komt toch op de markt

Producer Mark Plati was er destijds bij en heeft "Toy" nu afgewerkt. Hij noemt de plaat "een moment in de tijd gevangen in een barnsteen van vreugde, vuur en energie”. Met favoriete muzikanten als Gail Ann Dorsey, Tony Visconti of Earl Slick werd er "live" opgenomen. Net tevoren had Bowie een succesvol concert gespeeld op het Glastonburyfestival, 30 jaar na zijn eerste passage daar.

Wat staat er op "Toy"? Ondermeer oude Bowienummers als "I dig everyting", "The London boys", "Silly boy blue" of "You've got a habit of leaving me". De muziek van dat laatste nummer, versie 2000, staat sinds vandaag op het YouTubekanaal van Bowie: