Noot-Nut: noten rapen voor het goede doel

"In heel veel tuinen staat een boom en met de meeste van die noten wordt er niks gedaan" zegt Sonia Van Laere van de vzw Noot-Nut. "We hebben dan contact opgenomen met De Berken uit Overijse, een dagverblijf voor volwassenen met een mentale beperking die mee zullen helpen om de noten te kraken. Dat past perfect past binnen het kader van hun dagbesteding. En we hebben ook al een afspraak gemaakt met de producent van de notenolie. Voor elke kilogram noten krijgen we een klein bedrag en dat bedrag schenken we dan aan De Berken."

