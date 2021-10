Omgewaaide bomen door onweer in het Waasland

Op verschillende plaatsen in het Waasland moest de brandweer uitrukken omdat er bomen waren omgewaaid door het onweer. Zo brak in de Fortenstraat in Waasmunster een boom doormidden, waarna hij aan elektriciteitskabels en aan een andere boom bleef hangen. De brandweer kwam ter plaatse om de boom te verwijderen.

Ook in Puivelde, bij Belsele in Sint-Niklaas, moest de brandweer ingrijpen nadat een boom in de Kruisstraat werd getroffen door een krachtige bliksem. Stukken hout kwamen ruim 100 meter ver in tuinen en op een weide terecht. Omdat de boom net naast een drukke fiets- en wandelweg staat, besloot de brandweer uit veiligheidsoverwegingen om ook die boom te verwijderen.