Ouders kaarten verkeersonveiligheid in Diepenbeek aan met wekelijkse fietskaravaan naar school

De ouders kaartten de problemen vorig jaar al aan bij het gemeentebestuur van Diepenbeek. "We zijn op de hoogte van de knelpunten", vertelt schepen van Infrastructuur Peter Prévot (CD&V). "We overwegen om een fietszone in te voeren. Maar het is nog niet duidelijk of we dat alleen in de buurt van de scholen willen invoeren, of misschien wel in het volledige centrum. Daarom werken we nu aan een nieuwe mobiliteitsvisie voor het centrum van Diepenbeek. We willen geen oplossing voor een half jaar."