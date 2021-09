Over nummerplaten, pantservoertuigen en wegblokkades: nieuwe spanningen tussen Servië en Kosovo

In beide landen hebben de politici er belang bij om voet bij stuk te houden. Zowel in Kosovo als in Servië zijn er verkiezingen in het vooruitzicht (dit jaar nog bij de Kosovaren, volgend jaar bij de Serviërs) en een conflict met de overkant is altijd goed om de populariteit op te krikken. De Servische president Vucic weet dat voor zijn radicale en zelfs minder radicale achterban de minste toegeving aan de Kosovaren ontoelaatbaar is. En dus zorgen autonummerplaten voor overvliegende jets, helikopters, ronkende pantervoertuigen, zwaarbewapende patrouilles en tumult in de Noord-Kosovaarse straten.