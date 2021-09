Papieren PLF-formulier verdwijnt, maar wat als je geen computer of smartphone hebt?

Wie op reis gaat, zal voortaan alleen nog online een zogenoemd Passenger Locator Form (PLF) kunnen invullen, want op 1 oktober wordt de papieren versie van het formulier afgeschaft. Te onpraktisch en een te hoge werklast voor de administratie, is te horen op het kabinet van Volksgezondheid. Toch hoef je je geen zorgen te maken als je geen computer of smartphone hebt, want volgens Volksgezondheid zijn er genoeg alternatieven.