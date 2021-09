Federale politie rolt criminele bende op die 18 miljoen euro witgewassen zou hebben

Het onderzoek begon te lopen toen in 2019 meerdere geldkoeriers werden opgepakt op de luchthaven van Zaventem. Ze probeerden grote hoeveelheden euro's en Britse ponden naar Istanbul, in Turkije, te vervoeren. Tussen september 2019 en januari 2020 hield de douane zo 5 personen tegen, die in totaal 785.615 pond bij zich hadden. In juli 2020 werd nog iemand tegengehouden met 150.000 pond.

Omdat de koeriers telkens op dezelfde manier te werk gingen, rees al snel het vermoeden dat het ging om een criminele organisatie. Onderzoek bracht aan het licht dat de geldkoeriers vemoedelijk deel uitmaakten van een witwasorganisatie die internationaal actief is, vanuit Brussel geleid wordt en voornamelijk bestaat uit Belgische onderdanen van Turkse origine.