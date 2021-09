Immoweb lanceert "Prijsmap" om vastgoedprijzen in België te vergelijken

Wanneer je de verschillende regio's in ons land vergelijkt, merk je dat de vastgoedprijzen in Vlaanderen opvallend hoger liggen dan in Wallonië. De gemiddelde prijs voor appartementen is er 30% hoger dan aan de andere kant van de taalgrens (2.770 euro per vierkante meter, tegenover 2.105 euro in Wallonië). En ook voor huizen is er een duidelijk verschil: 2.008 euro per vierkante meter, tegenover 1.512 euro. Brussel is de duurste regio: daar bedraagt de gemiddelde prijs per vierkante meter 3.531 euro voor appartementen en 2.787 euro voor huizen.