Reclame doorspoelen? Vanaf vandaag is dat verleden tijd

De Vlaming kijkt meer en meer televisie, maar reclame slaan we liefst allemaal over. "Maar dat gebeurt iets te veel, zenders hebben het reclamemodel nodig om de productie van lokale programma’s te ondersteunen", zegt Wilfried Celis voorzitter van VIA, het overlegorgaan van de Belgische tv-zenders.

Wat verandert er?

Vanaf vandaag wordt er daarom een nieuw reclamemodel uitgerold. Celis spreekt over een verandering op twee niveaus. “Bij opnames gaan klanten moeten wennen aan één minuut niet-doorspoelbare reclame voor de start van elk programma", klinkt het. Wie afleveringen herbekijkt, ervaart dit gegeven al langer op online videoplatformen. Tijdens het tv-programma kan je dan de reclameblokken wél overslaan.

De tweede stap is van toepassing wanneer je televisieprogramma's op een later tijdstip gaat terugkijken. “Alle reclameblokken tijdens het programma zullen niet-doorspoelbaar zijn.”

Het nieuwe reclamemodel wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf vandaag zijn de eerste Telenetklanten aan de beurt. “Het gaat om een eerste groep van zo'n 230.000 klanten. Dat zijn de eigenaars van laatste generatie van tv-decoders, die met spraakbediening."

Wie bij die groep hoort, heeft in augustus een brief of mail ontvangen van Telenet. Binnenkort stappen ook telecomoperators Proximus en Orange mee in het verhaal. Een exacte timing van die veranderingen kan de voorzitter van VIA nog niet meedelen.

Tegemoetkoming

VIA begrijpt dat klanten niet meteen enthousiast reageren op de nieuwe regels. Daarom komen ze met een compensatie. "De service waar je zeven dagen terug kan kijken in de programmagids, gaan we gratis maken voor de klant", zegt Wilfried Celis. Een goede balans volgens hen tussen kijkcomfort en de introductie van het nieuwe reclamemodel.