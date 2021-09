Acteur Matthias Schoenaerts krijgt 4 maanden rijverbod voor rijden onder invloed van cocaïne

Anderhalf jaar geleden werd acteur Matthias Schoenaerts in het centrum van Antwerpen tegengehouden door de politie, toen hij met de auto een enkelrichtingstraat insloeg in de verkeerde richting. Uit een drugstest die meteen werd gedaan, bleek dat Schoenaerts onder invloed was van cocaïne.

Voor het rijden onder invloed van cocaïne kreeg Schoenaerts een rijverbod van vier maanden en een boete van 2.000 euro met uitstel. Omdat hij in de verboden rijrichting reed, legde de rechter een bijkomend rijverbod van 21 dagen op en een effectieve boete van 400 euro. De acteur zal ook opnieuw een theoretisch en praktisch rijexamen moeten afleggen. Daarnaast moet hij ook een aantal medische en psychologische tests ondergaan, voor hij weer met de auto mag rijden.